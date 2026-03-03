Feuerwehren aus Avio, Ala, Mori, Brentonico und Rovereto kämpften mit rund 80 Einsatzkräften gegen das Feuer. Unterstützung kam auch von Privatpersonen, die zusätzlich Wasser organisierten, um die Löscharbeiten zu beschleunigen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283667_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Kurzschluss an einer Fütterungsanlage den Brand ausgelöst haben. Die genaue Ursache wird jedoch noch untersucht. Die Flammen griffen rasch auf gelagertes Futter und Stroh über und breiteten sich anschließend auf die Stallungen aus, in denen die Tiere untergebracht waren.<BR \/><BR \/>Die Bilanz ist dramatisch: Zwischen 100 und 200 Stiere kamen ums Leben – bei einem Gesamtbestand von rund 1.000 Tieren. Die überlebenden Tiere werden derzeit in eine Einrichtung in der Provinz Verona verlegt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283670_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Zuchtbetrieb, dessen Eigentümer aus Nago stammen und seit 45 Jahren in Avio tätig sind, wurde schwer beschädigt. „Wir stehen den Betroffenen in dieser schwierigen Zeit zur Seite“, erklärte Bürgermeister Ivano Fracchetti. „Sie haben unsere volle Solidarität. Wir hoffen, dass sie ihren Betrieb bald wieder aufnehmen können.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283673_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wegen der dichten, schwarzen Rauchentwicklung hatte der Bürgermeister von Ala, Stefano Gatti, die Bevölkerung vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach seinen Angaben wurden zudem Kunststoffteile vom Wind erfasst und bis ins Ortsgebiet getragen.<BR \/><BR \/>Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten dauern an.