von Karl Tschurtschenthaler<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich auf der Baustelle beim „Alten Gisser“, wo derzeit von einem heimischen Bauunternehmen neue Wohngebäude errichtet werden. Nach Angaben der Carabinieri kletterten die beiden Bauarbeiter gegen 8 Uhr auf den Baukran. Die zwei Ägypter sind bei einem Subunternehmen beschäftigt, das seinen Sitz außerhalb Südtirols hat. Als Grund für ihre aufsehenerregende Protestaktion wurden ausstehende Gehaltszahlungen angegeben.<BR \/><BR \/>Einer der Männer setzte sich auf den Ausleger des Krans (Kranarm), während sein Kollege auf der Kransäule in schwindelerregender Höhe ausharrte. Immer wieder drohten sie, sich in die Tiefe zu stürzen, falls ihre Forderung nach Auszahlung der Löhne nicht erfüllt würde.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333515_image" \/><\/div>\r\n<h3>Ein Großaufgebot von Einsatzkräften vor Ort<\/h3>Umgehend wurden die Carabinieri sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Sigmund alarmiert. Während die Feuerwehr den Einsatz absicherte und für den Ernstfall bereitstand, versuchten die Carabinieri, mit den beiden Männern Kontakt aufzunehmen. Wie zu erfahren war, war auch die Freiwillige Feuerwehr Terenten alarmiert worden. Sie hielt sich mit der Drehleiter aber in sicherer Entfernung in Kiens auf, um die beiden Arbeiter nicht weiter zu verunsichern.<BR \/><BR \/>Die Verhandlungen mit den beiden führte Oberstleutnant Vincenzo Di Buduo, der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bruneck. Über Mobiltelefon sprach er auf die Bauarbeiter ein und versuchte, sie zum Einlenken zu bewegen.<BR \/><BR \/>Etwa drei Stunden lang hielten die beiden Ägypter die Einsatzkräfte in Atem. Gegen 11 Uhr gelang es schließlich, sie davon zu überzeugen, den Kran freiwillig und unverletzt zu verlassen. Erst danach konnte der Einsatz beendet werden.<BR \/><BR \/>„Die Carabinieri werden nun gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat der Provinz Bozen die Hintergründe des heutigen Vorfalls auf der Baustelle in St. Sigmund untersuchen“, erklärte Oberstleutnant Di Buduo. Dabei solle insbesondere geklärt werden, ob die von den beiden Bauarbeitern erhobenen Vorwürfe gegen ihren Arbeitgeber wegen ausstehender Gehaltszahlungen zutreffen und ob auf der Baustelle alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden.