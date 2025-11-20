Im ersten Fall handelte es sich um einen albanischen Staatsbürger, der in der Bozner Justizvollzugsanstalt einsaß. Gegen ihn wurde die Ausweisung als alternative Maßnahme zur Haft verhängt. Für den Mann bedeutet das: Er darf zehn Jahre lang nicht nach Italien einreisen, andernfalls droht ihm die sofortige Festnahme.<BR \/><BR \/>Der Mann war zuvor wegen zahlreicher Wohnungseinbrüche in Südtirol festgenommen worden und ist bereits mehrfach vorbestraft. Am frühen Morgen wurde er aus dem Gefängnis abgeholt und anschließend von zwei Beamten zum Flughafen Mailand-Malpensa begleitet. Von dort wurde er unter Aufsicht in einen Flug nach Tirana gesetzt.<h3>\r\nEinbruchsversuch in Bozen: Zwei Männer festgenommen<\/h3>Die beiden weiteren Ausweisungsverfügungen betreffen einen libyschen und einen tunesischen Staatsbürger. Sie sollen in der Nacht auf Mittwoch versucht haben, mit einer Spitzhacke in ein Wohnhaus in der Bozner Positano-Straße einzudringen.<BR \/><BR \/>Ein Bürger hatte die Polizei alarmiert. Streifenbeamte waren rasch vor Ort und stellten die beiden mutmaßlichen Einbrecher nur wenige Meter vom Gebäude entfernt. Die Männer versuchten noch zu fliehen und das Werkzeug wegzuwerfen, wurden jedoch sofort gestoppt und zur Quästur gebracht.<h3>\r\nBeide Männer hielten sich illegal in Italien auf <\/h3>Bei der Überprüfung ihrer Fingerabdrücke stellten die Ordnungskräfte fest, dass sich beide Männer illegal im Staatsgebiet aufhielten. Zusätzlich wurden sie wegen des unerlaubten Besitzes eines Einbruchswerkzeugs angezeigt. <BR \/><BR \/>Quästor Ferrari ordnete daraufhin ihre umgehende Ausweisung an. Einer der beiden wurde in das Abschiebezentrum von Turin, der andere in jenes von Görz gebracht.