Der Alarm ging um 7:53 ein. Drei Autos waren aus bisher ungeklärter Ursache aufeinander aufgefahren, drei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurden von den Sanitätern des Weißen Kreuzes Klausen an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315128_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Klausen sicherte derweil die Unfallstelle ab, regelte den Verkehr und unterstützte die Rettungsmaßnahmen. Während des Einsatz kam es auf dem betroffenen Straßenabschnitt zu Verkehrsbehinderungen. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.