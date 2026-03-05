Im Bundesland Tirol hatten sich zuletzt Einbrüche in Talstationen auffällig gehäuft, hieß es. Nach einem Vorfall im Bezirk Kufstein Ende Februar stellten die Ermittler „wesentliche Hinweise“ fest. Der 43-Jährige wurde in Innsbruck ausfindig gemacht. Bei seiner Festnahme stellte sich heraus, dass der Litauer bereits in Salzburg wegen mehrerer Einbrüche vom Vorjahr gesucht worden war. Er soll in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert werden. <h3>\r\nZwei weitere Festnahmen folgten<\/h3>Der 23-Jährige wurde wiederum im Zuge eines europäischen Haftbefehls in Deutschland festgenommen. Den beiden Beschuldigten werden mindestens drei Einbrüche in Talstationen zur Last gelegt. Dabei sollen sie Tresore gestohlen bzw. aufgebrochen haben.<BR \/><BR \/>Der 23-Jährige, der eines Einbruchs in Lienz verdächtigt worden war, wurde dagegen in Innsbruck festgenommen. Er befand sich in Untersuchungshaft.