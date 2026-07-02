Ein Quad ist ein vierrädriges Geländefahrzeug, das vor allem auf unbefestigten Straßen, Schotterpisten und in schwierigem Gelände eingesetzt wird. Genau solch ein Offroad-Fahrzeug wurde den drei etwa 70 Jahre alten Urlaubern im Hinterland der Provinz Imperia zum Verhängnis.<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in der Gegend der Rocche del Saccarello nahe der Gemeinde Triora, unweit der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Nach ersten Erkenntnissen waren die drei Franzosen mit dem Quad auf einem unbefestigten Weg unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Strecke abkam und einen steilen Hang hinabstürzte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331436_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach einer ersten Rekonstruktion könnte sich das Unglück bei einem Wendemanöver ereignet haben. Dabei soll ein Rad vom festen Untergrund abgekommen sein, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und 300 Meter in die Tiefe stürzte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331439_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für die Insassen kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte, darunter Feuerwehr, Notarzt, Carabinieri und ein Hubschrauber, konnten nur noch den Tod der drei Männer feststellen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1331442_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei den Opfern handelt es sich um französische Staatsbürger aus dem Ort La Brigue nahe der Grenze zu Italien. Sie waren laut lokalen Medien mit der Region vertraut und hielten sich regelmäßig in dem Gebiet auf.