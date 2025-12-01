Neben mehreren großen und bereits finanzierten Projekten des Landes, die seit langem geplant sind und im kommenden Jahr schrittweise starten werden, hat auch die Gemeinde Bozen mehrere mit dem Haushalt 2026 finanzierte Bauvorhaben auf dem Programm für das kommende Jahr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244805_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Die Stadt Bozen blickt auf ein besonders investitionsstarkes Jahr 2026. Wir realisieren mehrere Bau- und Infrastrukturmaßnahmen, um Lebensqualität, Mobilität, soziale Einrichtungen und Bildungsangebote nachhaltig zu verbessern“, betont Vizebürgermeister <b>Stephan Konder<\/b> (im Bild), als Stadtrat zuständig für öffentliche Arbeiten.<h3>\r\nHier der Überblick<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1244808_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>1.<BR \/><BR \/>Im Juni sollen die Arbeiten für die <b>Tiefgarage <\/b>unter dem Siegesplatz und die anschließende Neugestaltung des Siegesplatzes beginnen. Die Arbeiten – voraussichtliche Kosten: 20 Millionen Euro – sind vom Stadtrat im Oktober provisorisch vergeben worden. Die finale Freigabe steht noch aus. <BR \/><BR \/>2.<BR \/><BR \/>Ebenfalls auf der Liste der Bauvorhaben steht die energetische Sanierung von Wohnhäusern der Gemeinde in der <b>Claudia-Augusta-Straße<\/b> und im <b>Maria-Heim-Weg<\/b>. Die Kosten: 4,5 Millionen Euro.<BR \/><BR \/>3.<BR \/><BR \/>Der Bau von <b>Bozens erster öffentlicher Toilette an der St.Anton-Bar<\/b> auf der Talferpromenade hat bereits begonnen, innerhalb März 2026 soll der Bau abgeschlossen sein. <BR \/><BR \/>4. <BR \/><BR \/>Nach der Testphase werden die <b>Kreisverkehre am Verdiplatz<\/b> permanent eingerichtet.<BR \/><BR \/>5.<BR \/><BR \/>Im Frühjahr startet die Erneuerung des <b>Zugangswegs zu Schloss Runkelstein<\/b>. Ein Teil wird mit Treppen versehen, Geländer und eine Beleuchtung werden installiert. Kosten: 350.000 Euro.<BR \/><BR \/>6.<BR \/><BR \/>Seit August 2025 und bis 2027 werden insgesamt 17 Zimmer für Menschen mit Beeinträchtigung am <b>Maria-Heim-Weg<\/b> gebaut. Kosten: 4,5 Millionen Euro.<BR \/><BR \/>7.<BR \/><BR \/>Seit Anfang 2025 laufen die Arbeiten für den Neubau der Volks- und Mittelschule in der <b>Baristraße<\/b>, die Ende Februar 2027 abgeschlossen werden sollen. Kosten: 29 Millionen Euro.<BR \/><BR \/>8.<BR \/><BR \/>Im Dezember beginnen die Arbeiten zur Sanierung des <b>Amphitheaters der Mittelschule Archimede<\/b> und der darunterliegenden Bibliotheksräume, die im März 2026 enden sollen. Kosten: 700.000 Euro.<BR \/><BR \/>9.<BR \/><BR \/>Im Sommer 2026 werden die Fensterfronten des <b>Kindergarten St. Johann<\/b> verschattet sowie Abdichtungsarbeiten im Innenhof durchgeführt. Kosten: 380.000 Euro.<BR \/><BR \/>10.<BR \/><BR \/>Damit Spiele der Rugby-Serie B ausgetragen werden können, wird das <b>Europastadion <\/b>zwischen der Drususallee und der Reschenstraße im Jahr 2026 für 750.000 Euro modernisiert. <BR \/><BR \/>11.<BR \/><BR \/>Ebenfalls im kommenden Jahr werden von der Alperia EcoPlus in der <b>Talfergasse, in der Leonardo-da-Vinci-Straße und in der Sparkassenstraße<\/b> Fernwärmeleitungen verlegt.<BR \/><BR \/>12.<BR \/><BR \/> Für 120.000 Euro wird im <b>Maria-Heim-Weg<\/b> das Wasserentsorgungssystem erneuert. <BR \/><BR \/>13.<BR \/><BR \/>Im Bereich <b>Reschenbrücke und Palermobrücke<\/b> wird die Böschungsrampe verbreitert, ein neuer Kreisverkehr errichtet und der bestehende optimiert. Gesamtinvestition: 4 Millionen Euro im Jahr 2026.<BR \/><BR \/>14.<BR \/><BR \/>2026 wird in der <b>Piavestraße <\/b>die dritte unterirdische Müllinsel gebaut. Kosten: 210.000 Euro.<BR \/><BR \/>15.<BR \/><BR \/>Neue Rad- und Fußverbindungen werden zwischen <b>Christkönigsplatz und Thuille\/Zarastraße<\/b> (770.000 Euro) und im unteren Teil der <b>Drususallee <\/b>nahe des Pascoli-Lyzeums (250.000 Euro) gebaut. Hinter der <b>Etschbrücke <\/b>wird gemeinsam mit der Gemeinde Eppan ein neuer Fußweg entstehen (200.000 Euro).<BR \/><BR \/>16.<BR \/><BR \/>Neben Erneuerungsarbeiten in der <b>Sparkassenstraße <\/b>(465.000 Euro) steht auch <BR \/><BR \/>17.<BR \/><BR \/>Die Erneuerung der <b>Rivelaun-Brücke<\/b> (1,2 Millionen Euro) in Rentsch auf der Liste der Bauprojekte der Gemeinde für das Jahr 2026.<BR \/><BR \/>18.<BR \/><BR \/> In den Startlöchern stehen die Arbeiten für den neuen <b>Eisenbahntunnel durch den Virgl<\/b>, für den nicht die Gemeinde Bozen, sondern das staatliche Unternehmen „Rete Ferroviaria Italiana“ (RFI) verantwortlich zeichnet. Die Auswirkungen werden in der ersten Phase vor allem die Menschen in Haslach und Oberau durch die Schließung der Unterführung in der Trienter Straße zu spüren bekommen. <BR \/><BR \/>19.<BR \/><BR \/>Nach monatelangen Verzögerungen (wir haben berichtet) sollen Anfang 2026 endlich die Abrissarbeiten für das <b>Landesbibliothekenzentrum in der Longon-Straße<\/b> beginnen. Die Vorarbeiten zur Sicherung der Fassade der Schule, die bleiben wird, sind abgeschlossen.<BR \/><BR \/>20.<BR \/><BR \/>Vor wenigen Tagen haben die Arbeiten in der <b>Einsteinstraße <\/b>begonnen, ins Rollen kommen werden sie aber erst im kommenden Jahr.