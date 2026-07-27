Die Welpen, vermutlich Jack Russell Terrier, wurden auf einem Verbindungsweg entdeckt, der nur für Fußgänger und Radfahrer zugänglich ist. „Die Welpen haben zum Glück die Nacht überlebt“, betonte Silvia Piaia vom Tierschutzverein Vinschgau, der den Verein Tierheim Naturns führt, gestern gegenüber Südtirol Online. Sie wurden kurzfristig in einer Pflegestelle aufgenommen und versorgt. <BR \/><BR \/>„Wir hatten kürzlich einen ähnlichen Fall mit einer Katze und möchten die Menschen darauf hinweisen, dass neben dem Landestierheim auch wir und die Tierschutzorganisation UGDA in Bozen jederzeit ein offenes Ohr haben und Unterstützung bieten – selbst in noch so verzweifelten Situationen. Es muss also nicht zu solchen tragischen Fällen kommen“, unterstreicht Piaia. Sie verweist außerdem auf die Hundemutter: „Sie vermisst ihre Welpen und benötigt dringend tierärztliche Hilfe, um einem Milchstau und möglichen daraus resultierenden Entzündungen vorzubeugen.“