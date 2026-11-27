Im Advent ist viel los: Weihnachtsfeiern im Betrieb oder im Verein, Nikolaus- und Krampusumzüge, Christkindlmärkte. Wir kaufen Geschenke, erledigen die letzten Besorgungen und bereiten Treffen mit Familie oder Freunden vor. Das macht Freude, kann aber auch manchmal stressig sein. Und manchmal wünscht man sich dann einfach ein bisschen Ruhe. <BR \/>Genau dafür gibt es den „24 Daily Impulse“. <BR \/><BR \/>Vom 1. bis 24. Dezember wartet täglich ein kurzer Beitrag zum Anhören, jeweils rund drei Minuten lang. Mal ist es eine kleine Geschichte, mal eine Übung zur Achtsamkeit oder ein Tipp, der den Alltag leichter macht. „Alle Beiträge stammen von Mitarbeiter:innen des Forum Prävention. Die Perspektiven der unterschiedlichen Fachbereiche fließen ein: Es geh um Mentale Gesundheit und um Lebensqualität: Beziehungen, Gelassenheit bei Stress und einen guten Umgang mit den kleinen und großen Dingen des Alltags“ erklärt Peter Koler, Direktor vom Forum Prävention. Alle Beiträge gibt es auf Spotify, Deezer und Podbean.<BR \/><BR \/> „Gelegenheit zu hören gibt es viele: beim Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, beim Spaziergang oder am Abend. Der „24 Daily Impulse“ ist für alle da, ganz gleich welchen Alters“ sagt die Projektverantwortliche Evi Ploner. <BR \/><BR \/>Wer sich gerne erinnern lassen möchte, bekommt per E-Mail die Verweise zu den Hörplattformen: einfach auf der Website des Forum Prävention für den Newsletter oder über den QR code anmelden. <BR \/><BR \/>Wöchentlich gibt es außerdem Anregungen, das eigene Trinkverhalten bewusst wahrzunehmen, etwa beim gemeinsamen Anstoßen in der Vorweihnachtszeit. Wer Lust hat, kann sich danach auch im Jänner etwas Gutes tun und bei der C0,0l – Dry January Challenge mitmachen: einen Monat lang auf Alkohol verzichten oder bewusster damit umgehen, ganz im eigenen Tempo. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.coolcomma0.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Infos zur C0,0l Challenge und zum Daily impulse gibt es online.<\/a>