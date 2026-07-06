Gleich drei mutmaßliche Drogendealer sind der Carabinieri-Kompanie Bruneck innerhalb von zwei Tagen ins Netz gegangen. Bei Kontrollen und Hausdurchsuchungen in Bruneck, Sand in Taufers und St. Lorenzen stellten die Beamten Haschisch, Kokain sowie eine Präzisionswaage sicher.<h3>\r\nDrei Einsätze innerhalb von zwei Tagen<\/h3>Der erste Fall ereignete sich Mitte Juni in Bruneck. Nach einer Ruhestörung bei einem Gastbetrieb kontrollierten die Einsatzkräfte einen 20-Jährigen, der den Behörden bereits bekannt war. Bei ihm fanden sie ein Klappmesser und rund 18 Gramm Haschisch. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung in seiner Wohnung in Enneberg wurden weitere 40 Gramm Haschisch sichergestellt.<BR \/><BR \/>Am selben Tag kontrollierten Carabinieri in Sand in Taufers einen 29-jährigen Einheimischen. In seinem Rucksack fanden sie 25 Gramm bereits portioniertes Kokain. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Beamten außerdem 15 Gramm Haschisch und eine Präzisionswaage sicher. <BR \/><BR \/>Am Abend durchsuchten Carabinieri der Station Kiens einen 53-jährigen Arbeiter, der aus beruflichen Gründen in St. Lorenzen wohnt. Dabei wurden auch hier 62 Gramm Haschisch sichergestellt. <BR \/><BR \/>Gegen alle drei Männer wurde Anzeige erstattet. Der 20-Jährige wurde zudem wegen des Verdachts des unerlaubten Führens einer Waffe beziehungsweise eines gefährlichen Gegenstands angezeigt. Für alle Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.