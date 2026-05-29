Drei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden, in einem Fall in „kritischem, aber stabilem“ Zustand. Zudem seien zwei Personen mit leichteren Verletzungen selbst ins Krankenhaus gefahren.<BR \/><BR \/>Mehrere Medien berichteten, ein Bauunternehmer habe an dem Gebäude gearbeitet und dabei eine Gasleitung getroffen, was zu der Explosion führte. Der Sprecher der Feuerwehr wollte dazu auf Nachfrage keine Angaben machen.<BR \/><BR \/>Luftaufnahmen vom Nachmittag zeigten einen großen, völlig ausgebrannten Gebäudekomplex, aus dem hohe Flammen aufsteigen. Nach Angaben der Feuerwehr dauert der Einsatz an, allerdings geht es mittlerweile weniger um Brandbekämpfung und vielmehr um die Suche nach Opfern. „Es kann durchaus sein, dass wir noch weitere Todesopfer finden“, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Bis vor kurzem sei nicht einmal die Hälfte des Gebäudes abgesucht worden. Ob es Vermisste gibt, teilte die Feuerwehr nicht mit.<BR \/><BR \/>Einsatzkräfte rückten mit schwerem Gerät an, um verbliebene Teile des Gebäudes abzureißen. Gleichzeitig suchten Feuerwehrleute mit bloßen Händen nach Opfern. „Wenn die Ersthelfer sich durch die Trümmer wühlen und dabei auf bestimmte Dinge stoßen, ist das extrem traumatisch“, sagte der Sprecher. Er wies aber auch darauf hin, dass alles noch deutlich schlimmer hätte ausgehen können.