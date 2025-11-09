<BR \/> In den Unfall waren zwei Autos und ein Kleintransporter verwickelt. Der Frontalzusammenstoß war für die beiden Fahrer der Fahrzeuge sofort tödlich. Eine dritte Person, die von der Feuerwehr in lebensbedrohlichem Zustand aus den Wracks befreit wurde, verstarb später im Krankenhaus „Papa Giovanni XXIII“ in Bergamo. <BR \/><BR \/>Zur Unfallaufnahme waren die Carabinieri von Bergamo im Einsatz. Neben zahlreichen Rettungswagen des Notdienstes 118 waren auch die Feuerwehrkräfte vor Ort, die versuchten, mehrere Verletzte - mindestens drei Personen - zu reanimieren und zu versorgen.