Der kleine Domenico starb am 21. Februar nach wochenlangem Kampf. Monate nach der Tragödie bringen Chatprotokolle, die nun Ermittlern vorliegen, die Justiz und zwei renommierte Kliniken in Erklärungsnot. <BR \/><BR \/>Im Zentrum steht der Verdacht, dass das Spenderorgan irreparabel beschädigt in Neapel ankam – und dennoch implantiert wurde.<BR \/><BR \/>Die internen Nachrichten Paganos, die er am 7. Februar an einen unbeteiligten Kollegen schickte, wiegen schwer. Sie nähren den Verdacht auf gravierende Kunstfehler und mangelnde Qualitätssicherung innerhalb der pädiatrischen Herzchirurgie in Neapel. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neapel konzentrieren sich dabei zunehmend auf die Führungsebene der Klinik. In den Protokollen fällt wiederholt der Name von Guido Oppido, dem Chefarzt der Abteilung für pädiatrische Herzchirurgie. Gegen ihn wird offiziell ermittelt. Laut den Chat-Aufzeichnungen soll sich Oppido nach dem Vorfall krankschreiben oder beurlauben lassen und internen Fragen ausgewichen sein. Die Chats zeichnen das Bild einer Abteilung, die unter der Last von Komplikationen und gegenseitigen Schuldzuweisungen implodiert.<BR \/><BR \/>Für die Justiz wirft der Fall komplexe medizinische und logistische Fragen auf. Zu klären ist, ob der Schaden am Spenderherzen bereits beim Transport nach Kampanien entstand, oder ob das Organ bei der Übernahme in Neapel unzureichend geprüft wurde.<BR \/><BR \/>Die Familie des verstorbenen Jungen drängt nun auf eine schnelle Aufarbeitung. Ihr Rechtsanwalt, Francesco Petruzzi, wird am morgigen Mittwoch bei der Staatsanwaltschaft Neapel beantragen, alle an den Chatverläufen beteiligten Mediziner als Sachverständige zu vernehmen.<BR \/><BR \/> Das Ziel der Nebenklage ist eindeutig: Die lückenlose Rekonstruktion einer Rettungskette, die am Ende zum Tod eines Kindes führte. Für die Eltern bleibt inmitten der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen die quälende Frage, ob Domenico heute noch leben könnte, wenn Richtlinien im Operationssaal nicht nur als Empfehlung verstanden worden wären.