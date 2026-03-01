<BR \/>Die Polizei sei am Sonntag gegen zwei Uhr morgens (Ortszeit) verständigt worden und habe am Tatort einen bewaffneten Mann angetroffen. Drei Polizisten hätten das Feuer auf ihn „erwidert“ und den Verdächtigen getötet.<BR \/><BR \/>Rettungskräfte seien in unter einer Minute nach dem Notruf am Tatort eingetroffen. Über den Hintergrund der Tat wurde zunächst nichts bekanntgegeben. Die Polizei und der Bürgermeister der Hauptstadt des US-Bundesstaats kündigten weitere Pressekonferenzen in den kommenden Stunden an.