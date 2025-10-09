Eine junge Frau ist am Donnerstag von der Kriminalpolizei in Reggio Calabria festgenommen worden. Sie wird beschuldigt, ihre zwei unmittelbar nach der Geburt zur Welt gebrachten Kinder durch Ersticken getötet und deren Leichen in einem Schrank versteckt zu haben. <BR \/><BR \/>Bereits vor drei Jahren soll sie ein weiteres Kind, das sie kurz zuvor zur Welt gebracht hatte, getötet und die Leiche beseitigt haben.<h3>\r\nLeichen in Schrank versteckt<\/h3>Gegen die 25-jährige Frau hat der Ermittlungsrichter Hausarrest mit elektronischer Fußfessel angeordnet. Die Ermittlungen begannen, nachdem die Eltern der Frau in einem Schrank des Hauses in Pellaro, einem Ortsteil von Reggio Calabria, die in eine Decke gewickelten Leichen der beiden Neugeborenen entdeckt hatten – ausgelöst durch starken Verwesungsgeruch. <BR \/><BR \/>Die Mutter der Frau verständigte sofort die Polizei, woraufhin die Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei aufgenommen wurden. Die junge Frau soll am 8. Juli 2024, allein im Haus, Zwillinge zur Welt gebracht und sie getötet haben.<BR \/><BR \/>Laut Anklage stützen sich die Vorwürfe auch auf biologische Untersuchungen von organischem Material, das im Poliklinikum von Messina sichergestellt wurde, wo die Frau kurz nach dem Vorfall einer Ausschabung unterzogen worden war. <BR \/><BR \/>Diese Untersuchungen hätten bestätigt, dass die beiden Neugeborenen lebend zur Welt kamen, von der Beschuldigten stammten und durch Ersticken starben, teilten die Ermittler mit.<h3>Familienangehörige hatten nichts mitbekommen<\/h3>Die Aussagen der Familienangehörigen, die offenbar nichts von der Schwangerschaft wussten, ergaben zudem, dass die Frau kurz vor dem Fund der Kinder wegen einer starken Blutung ins Krankenhaus von Reggio Calabria eingeliefert worden war. Sie habe jedoch lediglich von einem allgemeinen Unwohlsein gesprochen und eine Schwangerschaft kategorisch abgestritten.<BR \/><BR \/>Gegen den Freund der 25-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Beihilfe aufgenommen. Ein entscheidender Faktor in den Ermittlungen der Polizei waren Nachrichten, die sich die Frau und ihr Freund über mehrere Jahre hinweg geschrieben hatten. Daraus ergab sich unter anderem, dass das Paar bereits 2022 in eine ähnliche Situation geraten war, wie die Ermittler berichten. <BR \/><BR \/>Es habe damals starke Meinungsverschiedenheiten darüber gegeben, ob das Kind behalten werden solle. Schließlich habe die Frau im August 2022 entbunden und das Neugeborene getötet, so der Vorwurf.<h3>\r\nParallelen zu Fall Chiara Petrolini<\/h3> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fall-pertolini-mutter-verlaesst-gerichtssaal-beim-anblick-des-toten-babys" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Fall erinnert an den von Chiara Petrolini. <\/a>Die 22-jährige Studentin, die sich derzeit unter Hausarrest befindet, muss sich wegen zweifachen Mordes an ihren neugeborenen Kindern verantworten. Laut Anklage ließ sie beide Kinder unmittelbar nach der Geburt sterben und vergrub sie im Garten des Elternhauses in Vignale di Traversetolo in der Provinz Parma. <BR \/><BR \/>Der erste Leichnam wurde am 9. August 2024 gefunden. Das Baby war zwei Tage zuvor geboren worden; Petrolini hatte es im Garten verscharrt und war anschließend mit ihren Eltern und ihrem Bruder in den Urlaub gefahren. Einen Monat später entdeckten die Carabinieri auch die Überreste eines weiteren Babys, das - wie die Ermittler feststellten – bereits am 12. Mai 2023 begraben worden war.