Drei Zinnen: 56-Jähriger aus Innichen stürzt in den Tod

Das tragische Unglück ereignete sich auf der Westlichen Zinne: Der 56-Jährige war mit seinen 4 Begleitern beim Abstieg auf dem Normalweg unterwegs, als er laut Informationen der Ansa rund 100 Meter unter dem Gipfel stolperte und in die Tiefe stürzte. Die Begleiter schlugen sofort Alarm.Ein Rettungshubschrauber aus Pieve di Cadore flog zur Unfallstelle, wo die Einsatzkräfte zunächst den Rucksack und andere Gegenstände des Verunglückten entdeckten. Mit dem Hubschrauber konnte allerdings die Felsspalte, in die der 56-Jährige gestürzt war, nicht erreicht werden.Daher wurde ein Flugretter oberhalb der Felsspalte abgeseilt, wo er mehrere Sicherungsseile im Felsen verankerte. An diese Stelle flog der Hubschrauber 4 Bergretter aus Auronzo und von der Finanzpolizei, die sich abseilten und kurz darauf den leblosen Körper des Bergsteigers entdeckten.Der Leichnam wurde zum Abseilpunkt transportiert und von dort per Seilwinde vom Hubschrauber geborgen. Nach dem der Verunglückte zu Tal gebracht worden war, holte der Rettungshubschrauber auch dessen Begleiter vom Berg.