Drei Zinnen: Kletterer aus Frankreich von Stein getroffen

Er war bestens ausgerüstet und sehr erfahren, doch das konnte den 41-jährigen Franzosen am Dienstagnachmittag nicht vor dem Pech bewahren, dass er beim Klettern, etwa 100 Meter unterhalb des Gipfels der Westlichen Zinne in den Sextner Dolomiten, von einem Stein an der Schulter getroffen wurde: Mit seinem gebrochenen Schlüsselbein schaffte er es nicht mehr weiter.