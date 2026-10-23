Laut den Ermittlern soll die Frau ihre Tochter mit einem Messer getötet haben. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat und zu den Hintergründen dauern an. Die Leiche des Mädchens wurde in einer Wohnung entdeckt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll sich nur die Mutter bei dem Kind aufgehalten haben. Die Frau wurde von der Staatsanwaltschaft angehört und anschließend festgenommen.<BR \/><BR \/> Laut den Ermittlern könnte die Tat im Zusammenhang mit einer schweren familiären Krise entstanden sein. Die aus der Ukraine stammende Frau und der italienische Vater des Kindes sollen in einen konfliktreichen Trennungsstreit verwickelt sein. Die Mutter hatte das alleinige Sorgerecht für die Tochter. Bei der jüngsten Gerichtsverhandlung soll jedoch ein Verfahren zur schrittweisen Annäherung des Kindes an den Vater angesprochen worden sein. Diese Entwicklung habe die Mutter Berichten zufolge stark belastet.<BR \/><BR \/>Die Frau und ihre Tochter wurden vom Sozialdienst betreut. Dieser war eingeschaltet worden, nachdem die Mutter ihren Partner wegen mutmaßlicher Misshandlungen angezeigt hatte, die sich in Anwesenheit der damals einjährigen Tochter ereignet haben sollen. Die Behörde unterstützte Mutter und Kind finanziell und bei einer Wohnungssuche. <BR \/><BR \/>Zudem habe man versucht, der gesamten Familie zu helfen. Dazu gehörten pädagogische Hilfsangebote für beide Elternteile sowie Maßnahmen, die auf eine Stärkung der väterlichen Erziehungsfähigkeit abzielten. Bei den bisherigen Gesprächen und Unterstützungsmaßnahmen seien keinerlei Hinweise auf eine Gefährdung der Sicherheit des Kindes oder auf ein Verhalten der Mutter erkennbar gewesen, das auf eine solche Tragödie hätte schließen lassen, teilte der Sozialdienst mit. Die Ermittler versuchen nun, die genauen Umstände der Tat zu rekonstruieren.