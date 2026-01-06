Der Kältetrend setzt sich fort: Am gestrigen Montag herrschten fast im ganzen Land Minusgrade, berichtete Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf dem sozialen Netzwerk X.<BR \/><BR \/>„Auf die kälteste Nacht folgte der kälteste Tag. Zarte Plusgrade gab es heute nur mehr im Unterland\/Etschtal mit 2 Grad Celsius, im restlichen Land herrschte Dauerfrost.“<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-haelt-man-eisige-temperaturen-besser-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie man eisigen Temperaturen am besten Stand hält, lesen Sie im Interview mit Dr. Christian Wiedermann.<\/a><BR \/><BR \/>Und auch am heutigen Feiertag bestimmt ein Mittelmeertief weiter das Wetter: „Es liegt zu weit südlich für Schneefall, aber nah genug, um uns Wolken zu schicken. Es bleibt kalt und im Norden Südtirols unangenehm windig“, schreibt der Landesmeteorologe.<BR \/><BR \/>Allerdings gibt es auch gute Nachrichten: „Morgen zieht das Tief ab und damit wird es deutlich sonniger“, so Dieter Peterlin. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>