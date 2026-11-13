Der etwa 30-Jährige hatte die Kirche zunächst ausgekundschaftet und war eine Stunde später mit Werkzeug zurückgekehrt. Wenige Tage später verschwanden zudem ein Digitalpiano und die Empfangsbasis eines Funkmikrofons. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.<BR \/><BR \/>„Wir waren gezwungen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten“, erklärt Emilio Principe, der sich seit sieben Jahren ehrenamtlich um die Instandhaltung der Kirche kümmert.<BR \/><BR \/>Die Verantwortlichen sorgen sich vor allem um die wertvollen Kunstschätze des Gotteshauses. Dazu zählen das Altarbild von Guercino sowie Fresken aus der Giotto-Schule aus dem Jahr 1330. Auch Pfarrer Gioele Salvaterra warnt vor möglichen Vandalenakten: „Unsere Sorge ist, dass neben den Diebstählen auch Kunstwerke und historische Zeugnisse beschädigt werden könnten.“<BR \/><BR \/>Die Alarmanlage ist tagsüber größtenteils deaktiviert. Erst ab 17 Uhr ist die Kirche bis zur Schließung um 19.15 Uhr besetzt. Deshalb hoffen die Verantwortlichen auf zusätzliche freiwillige Helfer, die ein Auge auf das Gotteshaus haben.