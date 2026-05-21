Wie berichtet waren die beiden Täter laut Aufnahmen der hotelinternen Videoüberwachungskameras – Käppis auf dem Kopf und Kapuze über den Kopf gezogen – mit Handschuhen ausgestattet und Nike-Turnschuhe an den Füßen – gegen 3.50 Uhr zunächst mit einem Geißfuß die Eingangstür zum Vier-Sterne-Hotel „Grafenstein“ in Schenna in der Verdinserstraße aufgestemmt. Im Büro haben sie dann mit einer Eisenstange, wie sie bei Straßenbaustellen verwendet wird, den an die Wand geschraubten Tresor herausgestemmt.<BR \/><BR \/>Zudem haben die beiden Täter die Schreibtischschubladen im Büro des Hotels aufgebrochen. Den Tresor haben die beiden Kriminellen dann durch das Fenster gehievt und sind gegen 4.10 Uhr über die Wiesen samt Tresor geflüchtet. Im Tresor habe sich eine beachtliche Menge Bargeld befunden und zwar einige Tausend Euro.<BR \/><BR \/>„Wir haben erst in der Früh den Einbruch bemerkt. Weder die Gäste noch wir haben vom Einbruch etwas mitbekommen. Das Büro liegt nordseitig und wir wohnen südseitig im Hotel“, sagt Hotelchefin Sieglinde Hofer. Man habe sofort die Carabinieri von Schenna verständigt, „die auch schnell da waren“, sagte uns damals Hofer. Die Hotelbesitzer haben dann bei den Carabinieri Anzeige erstattet.<BR \/><BR \/>Nun aber gelang ein voller Ermittlungserfolg. Die albanischen Einbrecher hatten rasch verhaftet werden können. Auch der noch ungeöffnete Tresor wurde gefunden. Geblieben sind nur der Schock und die Schäden an der Wand.