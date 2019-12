Dreister Diebstahl in Tirol

Ein bisher unbekannter Täter hat im Zeitraum vom 06.12.2019 bis 07.12.2019 in der Pfarrkirche St. Johann in Tirol einen braunen Kreuzstab aus Holz gestohlen. Dieser war circa 70 Centimeter groß und war Teil der Statue von Johannes dem Täufer, welche am Taufbecken angebracht ist.





Außerdem hat der Dieb ein goldfarbenes Zepter der Marienstatue mitgehen lassen.

jot