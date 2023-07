Während Sommerkurs in Bozen: Diebe stehlen, Handys, Brieftaschen, Brillen

Nachdem einige Betreuer des Sommerkurses den Diebstahl gemeldet hatten, fuhren die Carabinieri sofort zur Schule. Unweit des Schulgebäudes fanden sie eine Frau vor, die zur Beschreibung passte, die die Betreuer den Beamten gegeben hatten.Die Carabinieri identifizierten die Frau aus Bozen und nahmen sie fest. Nach der Festnahme konnten die Beamten auch das Diebesgut sicherstellen: Insgesamt stahl die mutmaßliche Diebin 6 Mobiltelefone, 5 Paar „Airpods“, 4 Bluetooth-Kopfhörer, 10 Brieftaschen und 3 Paar Sonnenbrillen. Die Beamten gaben die gestohlenen Gegenstände den Besitzern zurück.Die Frau aus Bozen wurde in das Gefängnis für Frauen in Trient gebracht.In einer Aussendung teilen die Carabinieri mit, dass sie die Kontrollen in Bozen ausweiten werden, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.