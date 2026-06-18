Was sich gestern am helllichten frühen Nachmittag in der Bar Palma in Obermais an der viel befahrenen Georgenstraße abgespielt hat, lässt erschaudern und die Zornesröte ins Gesicht steigen. Ein vermummter Mann im Monteuranzug wartet den Zeitpunkt ab, bis kein Gast in der Bar ist, bedroht die Barista mit einer Waffe, lässt sich das Tagesinkasso aushändigen und ergreift die Flucht. <BR \/><BR \/>„Der Mann betrat gegen 14.20 Uhr die Bar, als sich dort niemand aufhielt. Er verlangte in italienischer Sprache von meiner Kollegin das Geld aus der Kasse. Diese enthielt rund 600 bis 700 Euro“, sagte Elena Aeleni, die Betreiberin der Palma Bar. <BR \/><BR \/>Der Mann trug einen grauen Arbeitsoverall, eine Baseballmütze und hatte das Gesicht bis zur Nase mit einem roten Tuch vermummt. Zudem trug er Handschuhe und eine Sonnenbrille. <BR \/><BR \/>Die Waffe hatte der Räuber zunächst in einer Nylon-Einkaufstasche, aus der er sie dilettantisch hervornestelte. Zunächst hielt er der jungen Frau die Waffe vors Gesicht, bevor er sie auf den Tresen legte, ihr die Nylontasche reichte und gebot, dort die Geldscheine hineinzugeben. Dann steckte der Räuber die Waffe in die Anzugtasche und floh.<h3>\r\n„Meine Kollegin steht unter Schock“<\/h3>„Meine Kollegin steht verständlicherweise unter Schock“, sagt Elena Aeleni. Sämtliche Sicherheitskräfte waren sofort vor Ort. Sowohl Staatspolizei, als auch Carabinieri und Stadtpolizei machten sich auf die Suche nach dem Kriminellen – auch in Zivil. Gleichzeitig wurden die Aufnahmen der Videoüberwachungskameras im Umkreis der Bar gesichtet.<BR \/><BR \/>Bis gestern konnte die Staatspolizei nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich um eine echte Waffe oder eine Pistolenattrappe gehandelt hat. Der Mann ist heller Hautfarbe und laut erster Einschätzung mittleren Alters, jedenfalls kein Jugendlicher.<h3>\r\nZeller: „Das ist brutal, untolerierbar und besorgniserregend“<\/h3>Bürgermeisterin Katharina Zeller zeigt sich schockiert vom Vorfall. „Das ist brutal, untolerierbar und besorgniserregend, dass wir in unserer Stadt so etwas erleben müssen. Ich hoffe sehr, dass die Behörden ihn finden. Gleichzeitig bitte ich alle Bürger, die bemerken, dass sich Leute illegal Zutritt zu Gebäuden verschaffen und dort leben, dies sofort zu melden. Denn es sind oft genau diese Leute, die solche Taten verüben“, appelliert Zeller. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325154_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erst am vergangenen 26. Mai war eine deutsche Touristin auf dem Radweg Richtung Lazag – nicht weit entfernt von der Palma Bar – von einem Unbekannten beraubt worden. Hingegen am 29. August 2025 hatte ein unbekannter Mann nachmittags längs der Georgenstraße – ebenfalls unweit der Palma-Bar – ein bundesdeutsches Paar überfallen und der Frau die Goldkette vom Hals und die Tasche vom Arm gerissen.