Seniorin will helfen, dreistes Diebespaar räumt ihren Tresor leer

Schock am nächsten Tag: Der Tresor ist leer

Frau sorgt für Ablenkung und Mann schlägt zu

Es war am vergangenen Donnerstag um die Mittagszeit als es plötzlich an der Wohnungstür der Seniorin klingelt. „Als ich geöffnet habe, standen ein Mann und eine Frau vor mir, die ich noch nie gesehen hatte“, sagt die ältere Dame (Name der Redaktion bekannt) zu STOL.Das Paar – beide sind etwa 60 Jahre alt – fragt, ob sie einen Zettel mit einer Notiz für die Nachbarn, die in dem Mehrfamilienhaus im unteren Stock leben, bei der Seniorin abgeben dürfen. Als diese meint, sie könnten doch den Zettel unter der Tür durchschieben, sagt die Frau, dass sie aufgrund ihrer Periode dringend auf die Toilette müsse.„Ich wollte einfach freundlich sein und habe die beiden in meine Wohnung gebeten. Ich hätte ja nicht ahnen können, was sie tatsächlich im Schilde führte“, erklärt das Betrugsopfer.Während die Frau im Badezimmer verschwindet, bittet die Seniorin den Mann in ihrem Wohnzimmer am Tisch Platz zu nehmen. Er erzählt ihr, dass die beiden aus der Emilia Romagna kommen, derzeit aber eine Wohnung in Bozen suchen. Seine Frau würde für das Gericht in Reggio Emilia arbeiten. Er gibt der Seniorin sogar seinen Namen und seine Telefonnummer – beides stellt sich aber als falsch heraus.Plötzlich taucht die Frau wieder auf und fragt, ob die Seniorin eine Damenbinde für sie habe. Diese verlässt das Wohnzimmer, um nach etwas zu suchen, was sie der Frau stattdessen geben kann. Nach etwa 20 Minuten verschwindet das Paar schließlich aus der Wohnung, ohne dass der Seniorin etwas aufgefallen wäre.Der große Schock folgte allerdings am Tag darauf: „Als ich den Safe im Wohnzimmer aufschloss, musste ich feststellen, dass er völlig leer geräumt war.“ Vom Gold- und Silberschmuck, Perlenketten und einem Goldbarren im Wert von mehreren Zehntausend Euro fehlt jede Spur.„Besonders schmerzt mich, dass sie eine Kette gestohlen haben, an der der Ehering meines verstobenen Mannes hing. Diese war ein für mich unbezahlbares Erinnerungsstück an 62 Jahre gemeinsame Ehe“, sagt die Seniorin zu STOL.Doch was war passiert? Für die Betroffene gibt es nur eine Erklärung: Sie wurde Opfer einer Betrugsmasche. Während sie von der Frau auf der Toilette abgelenkt wurde, nahm der Mann den Tresorschlüssel aus ihrer Handtasche, schloss damit den Safe auf und räumte ihn leer.„Ich ärgere mich sehr darüber, dass ich nicht misstrauischer war und dass meine Hilfsbereitschaft so schamlos ausgenutzt wurde“, beteuert das Betrugsopfer. Die Seniorin hat mittlerweile bei den Carabinieri Anzeige erstattet: „Hoffnung, dass ich meine Sachen zurückbekomme, habe ich aber leider trotzdem kaum.“