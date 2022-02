Dringende Arbeiten zwischen Klausen und Waidbruck: Radweg gesperrt

Nach den Unwetterschäden des vergangenen Jahres zeigt sich der letzte Abschnitt des Mühlbachs an der Einmündung in den Eisack stark unterspült, damit besteht die Gefahr, dass die Fahrradbrücke einbricht und die Wasserversorgungsleitung schwer beschädigt wird. Aus diesem Grund führt das Landesamt für Wildbachverbauung Nord in der Agentur für Bevölkerungsschutz dringend erforderliche Sanierungsarbeiten in diesem Abschnitt durch.Deshalb muss von Donnerstag, 24. Februar, bis zum 31. März der Radweg zwischen Waidbruck und Klausen an Werktagen für Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden. An Samstagen und Sonntagen wird der Radweg geöffnet. Die Passanten werden ersucht, die Hinweisschilder zu beachten.

lpa