Drittel der Studenten findet keine Wohnung

Der Markt für auch für Studierende noch erschwingliche Wohnungen in Südtirol ist klein. Und auch das Angebot an Studenten-Jobs, mit denen die Jugendlichen ihr Budget aufbessern könnten, ist eher gering. Das, so sh.asus-Vorsitzender Julian Nikolaus Rensi, führe dazu, dass ein Drittel derjenigen, die den Zugangstest zur Uni Bozen bestanden haben, ihren Studienplatz wieder absagen müssen. + Von Isabelle Hansen