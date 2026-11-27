Das Abkommen betrifft die Finanzierung der Mehrausgaben, die den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften durch die Entlohnung des dritten Monats Elternurlaub entstehen. Grundlage dafür ist der bereichsübergreifende Kollektivvertrag (BÜKV) vom 23. Juli 2026, der die Bezahlung eines dritten Monats Elternurlaub im Ausmaß von 80 Prozent der festen und wiederkehrenden Besoldung vorsieht.<BR \/><BR \/>Die Neuerung gilt somit auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften. Im BÜKV sind dafür zusätzliche Geldmittel vorgesehen, mit denen die entstehenden Mehrkosten abgedeckt werden. Die Zuweisung erfolgt über das Zusatzabkommen zur Gemeindenfinanzierung, das die Landesregierung am 27. November genehmigt hat.<BR \/><BR \/>Für das Jahr 2026 werden den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zu diesem Zweck insgesamt 255.182,53 Euro zugewiesen. Für die Jahre 2027 und 2028 sind jeweils 131.593,19 Euro vorgesehen.<BR \/><BR \/>„Diese Maßnahme des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages ist auch für die Gemeindebediensteten und ihre Familien ein Vorteil. Die Kosten dafür übernimmt das Land. Dies bestätigt, dass die Stärkung und Unterstützung der Familien zu den Prioritäten der Landesregierung gehört“, betont Landeshauptmann Kompatscher.<BR \/><BR \/>Die Landesregierung hat den Landeshauptmann ermächtigt, das Zusatzabkommen gemeinsam mit dem Präsidenten des Rates der Gemeinden zu unterzeichnen. Mit diesem wurde die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Körperschaften vereinbart.