<BR \/>In erster Linie haben die Staatspolizisten die Brennpunkte der Landeshauptstadt unter die Lupe genommen. Wie die Ordnungshüter selbst berichten, haben sie im Bereich hinter dem Stadttheater mithilfe von Drogenspürhunden etwa 10 Gramm Haschisch, versteckt im Gebüsch, gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt.<BR \/><BR \/>Noch am selben Tag haben die Staatspolizisten zwei polizeibekannte Tunesier – 29 und 21 Jahre alt – auf freiem Fuß angezeigt. Sie sollen versucht haben, mehrere Produkte aus einem Supermarkt im Stadtteil Don Bosco zu entwenden. Indes soll eine 37-jährige albanische Staatsbürgerin beim Diebstahl in einem Kleidungsgeschäft im Stadtzentrum ertappt worden sein – auch sie wurde angezeigt.<BR \/><BR \/>Der wohl kurioseste Fall ereignete sich in den Nachtstunden. Den Staatspolizisten wurde gemeldet, dass ein 25-jähriger Italiener aus dem Hausarrest geflohen sein soll. Sofort eilten die Beamten zu seiner Wohnung. Als sie dort eintrafen, soll der Mann gerade dabei gewesen sein, seine elektronische Fußfessel abzunehmen. Er erhielt eine Anzeige wegen Ausbruch und Sachbeschädigung.