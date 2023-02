Drogen, Diebstahl, Trunkenheit am Steuer: Festnahme und Anzeigen in Bozen

Diebstahl und Trunkenheit am Steuer

Bei einer Kontrolle in einem Wohnhaus im historischen Zentrum von Bozen hat die Staatspolizei eine verdächtige Person festgenommen und eine beträchtliche Menge an Drogen und Bargeld sichergestellt.Als die Beamten das Treppenhaus des Gebäudes betraten, bemerkten sie sofort einen intensiven Geruch, der auf den Konsum von Marihuana hindeutete. Im Inneren der Wohnung trafen die Ermittler einen Mann und eine Frau an, die gerade einen Joint rauchten. Eine Durchsuchung ergab die Beschlagnahmung von 350 Gramm Marihuana und 4800 Euro in bar, die der bereits vorbestrafte Mann in einem Rucksack bei sich trug.Anschließend durchsuchten die Beamten eine weitere Wohnung des Paares im Stadtteil Haslach. Dort entdeckten sie etwa 20 Gramm Kokain, 56 Gramm Marihuana und 1700 Euro in bar.Der Mann übernahm die alleinige Verantwortung für den Drogenbesitz und wurde festgenommen.Neben den Drogenfunden deckten die Staatspolizisten auch 2 Fälle von Diebstahl in Geschäften im Bozner Stadtzentrum auf, Die gestohlenen Waren konnten sichergestellt und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Die beiden Diebe wurden angezeigt.Ein Autofahrer wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.Zudem setzte es für 2 Personen eine Anzeige, weil sie gegen eine vom Quästor verhängte Auflage zum Verlassen des Stadtgebietes verstoßen hatten.Gegen 3 Personen wurde ein Platzverweis verhängt, weil sie die öffentliche Ordnung gestört hatten.