Der Festnahme waren mehrwöchige Ermittlungen und Beobachtungen voraus. Nach einer nächtlichen Observation verfolgten die Carabinieri den Verdächtigen bis in einen Keller im Stadtviertel Europa-Neustift, der offenbar als Versteck genutzt wurde. <BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten rund 210 Gramm Kokain, das bereits in verkaufsfertige Portionen aufgeteilt war, sowie 16 Gramm Haschisch, eine Präzisionswaage mit Drogenrückständen und Bargeld, das nach Angaben der Ermittler vermutlich aus dem Drogenhandel stammt.<BR \/><BR \/>Laboruntersuchungen ergaben, dass aus der sichergestellten Menge Kokain mehr als 3.600 Einzeldosen für den Straßenverkauf hätten hergestellt werden können.<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung entdeckten die Carabinieri außerdem zwei Mobiltelefone, die als gestohlen gemeldet waren. Gegen den Mann wird daher auch wegen Hehlerei ermittelt. Zudem stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Rückkehrverbot für die Gemeinde Bozen bestand, gegen das er verstoßen haben soll. Nun wurde der Tunesier ins Bozner Gefängnis überstellt.