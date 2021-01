Drogen-Geburtstagsparty: Jubilar landet im Gefängnis

Am Dienstagnachmittag rückte eine Polizeistreife zum Matteottiplatz aus, weil Nachbarn Schreie und Lärm gemeldet hatten, die aus einer Wohnung drangen.Bereits an der Wohnungstür schlug den Beamten Drogengeruch entgegen.In der Wohnung fanden sie 3 Personen vor, die offensichtlich Rauschmittel eingenommen hatten. Die Beamten durchsuchten mit einem Spürhund der Finanzwache die Wohnung und stießen dabei auf 531 Gramm Marihuana – verstaut in einer Damenhandtasche. Außerdem stellten sie 2500 Euro und eine Präzisionswaage sicher.Der Wohnungsbesitzer Z. H., ein arbeitsloser italienischer Staatsbürger, der sich wegen Drogendelikten im Hausarrest befand, nahm die Verantwortung für den Vorfall auf sich: Er gab zu Protokoll, dass die Drogen ihm gehörten. Für ihn klickten die Handschellen: Von seiner Geburtstagsfeier ging es für ihn direkt ins Bozner Gefängnis.

kn