<BR \/>Die Carabinieri führen derzeit intensive Kontrollen zur Vorbeugung von Eigentums- und Drogendelikten durch. Dabei wurden stießen sie kürzlich auf einen 26-jährigen ausländischen Staatsbürger, der mit einem Fahrrad unterwegs war. <h3>\r\nVerdacht: Aufenthaltsverbot missachtet <\/h3>Als sie ihn einer Kontrolle unterzogen, stellten sie fest, dass gegen den 26-Jährigen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen erlassen worden und nach wie vor aufrecht war. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus handelte es sich beim Drahtesel, mit dem der junge Mann unterwegs war, um Diebesgut: Ein Urlauber hatte den Diebstahl seines Fahrrads angezeigt und konnte laut den Carabinieri nachweisen, dass es sich um sein Eigentum handelte. <BR \/><BR \/>In der Folge zeigten die Beamten den 26-Jährigen nicht nur wegen der Missachtung des Aufenthaltsverbots, sondern auch wegen Hehlerei an. <h3>\r\nSechs Gramm Kokain und Heroin beschlagnahmt <\/h3>Am Verdiplatz wurden die Ordnungshüter wenig später auf einen 35-Jährigen aufmerksam, der eine kleine Verpackungen fallengelassen haben soll. <BR \/><BR \/>Die Verpackung enthielt laut Carabinieri eine kleine Menge Kokain. Als sie den Verdächtigen einer genaueren Kontrolle unterzogen, sollen die Ermittler weitere sechs Gramm Kokain und Heroin gefunden haben. <BR \/><BR \/>Beim 35-Jährigen handelt es sich darüber hinaus um einen Nicht-EU-Bürger, der keine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorweisen konnte. Er wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht sowie illegaler Einwanderung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.