Drogen im Rucksack: Junger Südtiroler festgenommen

Der junge Mann wurde von den Ordnungshütern angehalten, als er zusammen mit anderen gleichaltrigen Personen in der Nähe des Bahnhofs von Sterzing zu Fuß unterwegs war.Da der 21-Jährige bei der Kontrolle einen sehr nervösen Eindruck machte, kam es zum Verdacht, der Mann könnte etwas verbergen. Deshalb wurde sein Rucksack genauer kontrolliert.Bei der Durchsuchung des Rucksacks konnten etwa 90 Gramm Marihuana und 15 Gramm halluzinogene Pilze sichergestellt werden.Die große Menge an Rauschgift ließ für die Beamten keinen Zweifel daran, dass der junge Mann die Drogen verkaufen wollte. Deshalb wurde der 21-Jährige wegen des Besitzes einer großen Menge von Drogen zum Zwecke des Verkaufs festgenommen.Die Festnahme wurde beantragt und vom Richter zwar bestätigt. Dennoch ordnete er die Freilassung des Verdächtigen an. Nach den derzeitigen Vorschriften gilt der junge Südtiroler als unschuldig, bis seine Schuld durch ein unwiderrufliches Urteil bewiesen ist.