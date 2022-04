Drogen im Wert von 15.000 Euro in Unterwäsche versteckt

In den vergangenen Tagen wurde die Drogeneinheit der Bozner Quästur nachts in Bozen Süd auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam. Die Polizisten hielten das Auto an und stellten fest, dass die beiden Insassen, ein 44 Jahre alter Mann und eine 34-jährige Frau, bereits wegen des Besitzes von Drogen polizeibekannt waren. In der Folge wurden sie einer genaueren Kontrolle unterzogen.Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass der 44-Jährige im Besitz einiger Gramm Kokain war. Bei der Kontrolle seiner Beifahrerin stellten die Beamten dann über 100 Gramm Kokain sicher, das die Frau versucht hatte, in ihrer Unterwäsche zu verstecken. Die Drogen wurden beschlagnahmt und der Fahrer wurde auf freiem Fuß angezeigt.Die 34-jährige Frau wurde in den Hausarrest überstellt. Allein im letzten Monat hat die Bozner Quästur 9 Drogenkuriere ausfindig gemacht und mehr als 2,5 Kilogramm Kokain sowie Heroin beschlagnahmt.