Die von der Staatsanwaltschaft Bozen geführten Ermittlungen begannen 2024 und wurden von der Spezialeinheit NAS der Carabinieri in Trient geleitet. Zwei Familien sollen mit insgesamt sechs Mitgliedern und rund zehn Helfern den Versand der Präparate organisiert haben. Insgesamt stehen 16 Personen im Verdacht, darunter 15 aus der Provinz Neapel und eine aus der Provinz Pavia. Täglich wurden Hunderte Kilogramm anaboler Präparate und Betäubungsmittel nach Südtirol, in andere Teile Italiens und ins Ausland verschickt. Die mutmaßlichen Täter sollen die hohen Gewinne aus dem illegalen Handel anschließend gewaschen haben.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen gestalteten sich nach Angaben der Behörden schwierig. Die Verdächtigen sollen anonyme Messenger-Dienste genutzt und Zahlungen über Kryptowährungen abgewickelt haben. Bargeld sei zudem in Paketen mit gefälschten Absender- und Empfängerangaben transportiert worden.<h3>\r\nVersteck in einer Garage bei Neapel<\/h3>Bei insgesamt 17 Durchsuchungen, die von den Carabinieri gemeinsam mit weiteren Polizeieinheiten durchgeführt wurden, entdeckten die Ermittler in einer großen Garage in der Provinz Neapel 560 Pakete mit anabolen Präparaten und Betäubungsmitteln. Das Lager gehört einem der Hauptverdächtigen. Der geschätzte Verkaufswert der beschlagnahmten Ware liegt bei mindestens 30 Millionen Euro. Auch in einem weiteren Lager in der Provinz Pavia wurden die Ermittler fündig. Dort stellten sie 4.400 Packungen anaboler Präparate im geschätzten Wert von 250.000 Euro sicher. Bei einem Verdächtigen fanden sie außerdem 42.000 Euro Bargeld.<BR \/><BR \/>Insgesamt beschlagnahmten die Beamten mehr als 125.000 Euro Bargeld. Bei einem der Verdächtigen wurden allein 70.000 Euro entdeckt. Darüber hinaus stellten die Ermittler mehrere Luxusuhren der Marke Rolex sicher, die mutmaßlich mit Einnahmen aus dem illegalen Handel erworben worden waren. Auch zahlreiche Kreditkkarten, die für Zahlungen im Zusammenhang mit den Geschäften verwendet worden sein sollen, wurden beschlagnahmt.<h3>\r\nImmobilien und Konten beschlagnahmt<\/h3>Auf Anordnung des Gerichts in Bozen wurden zudem zwölf Immobilien sowie Guthaben auf Bankkonten vorläufig beschlagnahmt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit den Gewinnen aus den mutmaßlich illegalen Geschäften. Elf der 16 Verdächtigen erhielten außerdem eine gerichtliche Vorladung zu einer sogenannten präventiven Anhörung vor dem Gericht in Bozen. Dabei soll geprüft werden, ob die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftmaßnahmen – Untersuchungshaft oder Hausarrest – angeordnet werden. Die Ermittlungen gelten nach Angaben der Behörden als abgeschlossen.