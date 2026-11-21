Wie die Staatspolizei in einer Aussendung am Samstag berichtet, hatten die Beamten bereits am Donnerstag in der Verona-Straße in Bozen einen Mann bemerkt, dessen auffälliges Verhalten auf einen möglichen Drogenhandel hindeutete. Nach weiteren Beobachtungen hielten die Ermittler das von ihm gelenkte Auto an und kontrollierten den Lenker albanischer Herkunft.<BR \/><BR \/>Der Mann ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung zeigte sich laut Polizei äußerst nervös und verstrickte sich bei der Befragung in Widersprüche. Außerdem konnte er seinen Aufenthalt in Bozen nicht plausibel erklären. <BR \/><BR \/>Zunächst gab er an, mit seiner Frau und seiner Tochter aus touristischen Gründen in der Stadt zu sein. Ein im Auto befindlicher Kinderwagen schien diese Version zu stützen. Die beiden Frauen hatten das Land allerdings schon verlassen. Daraufhin behauptete der Mann, aus beruflichen Gründen in Südtirol zu sein. Einen entsprechenden Nachweis konnte er allerdings nicht erbringen. <h3>\r\n20 Gramm Kokain im Auto<\/h3>Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten unter den Kunststoffverkleidungen auf der Fahrerseite rund 20 Gramm Kokain, bereits in verkaufsfertige Portionen aufgeteilt. Im Geldbeutel fanden sie außerdem 315 Euro in unterschiedlich großen Geldscheinen, bei denen es sich laut Ermittlern um Einnahmen aus dem Drogenhandel handeln dürfte.<BR \/><BR \/>Anschließend durchsuchten die Polizisten auch die Wohnung des Mannes in Eppan. Dort waren in mehreren Möbelstücken weitere Drogen versteckt: Die Ermittler fanden rund ein Kilogramm Kokain, rund ein Kilogramm Marihuana sowie 57 Gramm Haschisch. <BR \/><BR \/>Zudem stellten die Beamten mehrere mit weißem Pulver verschmutzte Präzisionswaagen, Material zum Strecken und Verpacken der Drogen sowie rund 13.000 Euro Bargeld sicher. Das Geld war in Bündeln aus kleinen und mittleren Scheinen aufgeteilt.<BR \/><BR \/>Nachdem ein Drogentest die Art der sichergestellten Substanzen bestätigt hatte, wurde der albanische Staatsbürger festgenommen und ins Gefängnis gebracht. <BR \/><BR \/>Wie die Staatspolizei berichtet, hätte die beschlagnahmte Drogenmenge bei einem Verkauf in Einzelportionen einen Straßenverkaufswert von mindestens 100.000 Euro erreicht.