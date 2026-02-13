Im Rahmen laufender Ermittlungen gegen den städtischen Drogenhandel haben die Carabinieri eine Wohnung im Zentrum von Bozen durchsucht. Dabei nahmen sie einen 22-jährigen Italiener fest, der den Ermittlern bereits bekannt war und wegen mutmaßlichen Drogenhandels unter Beobachtung stand.<BR \/><BR \/>In der Wohnung stellten die Beamten rund 160 Gramm Haschisch und Marihuana sicher, aufgeteilt in mehrere Portionen und offenbar für den Weiterverkauf vorbereitet. Zudem wurden 25 Tabletten mit dem Wirkstoff THC, eine elektronische Präzisionswaage sowie 13.000 Euro Bargeld beschlagnahmt, das als mutmaßlicher Erlös aus illegalen Aktivitäten gilt.<BR \/><BR \/>Auffällig war, dass ein Teil der Drogen bereits in identisch gekennzeichneten Kunststoff-Grindern verpackt war – ein Detail, das für die weiteren Ermittlungen relevant ist. <BR \/><BR \/>Der 22-Jährige wurde der Justizbehörde überstellt. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.