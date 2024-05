Drogen in der Unterhose: 25-Jähriger festgenommen

Staatsanwaltschaft ermittelt

Am späten Samstagabend haben Beamte bei Routinekontrollen in der Nähe der Wangergasse einen vermummten Mann bemerkt. Als er die Polizisten bemerkte, habe er seinen Schritt beschleunigt – wohl, um sich einer Kontrolle zu entziehen, so der Verdacht.Tatsächlich hatte der Mann keine Ausweispapiere bei sich: So brachten ihn die Beamten auf die Polizeistation. Bei der Überprüfung mit der Datenbank des Innenministeriums zeigte sich, dass es sich bei dem Mann um einen 25-jährigen gambischer Staatsbürger handelt, der bereits mehrfach vorbestraft ist – insbesondere wegen Drogenhandels. Er hatte in Italien einen Antrag auf politisches Asyl gestellt.Bei der Kontrolle des Mannes sei anschließend allerlei zutage getreten: In seiner Unterwäsche, in seinem Hosenbund und in einer Geldbörse habe er verschiedene Dosen von Marihuana, Ecstasy, Kokain und Haschisch bei sich gehabt, weiters ein Springmesser und 200 Euro Bargeld.Der Mann wurde wegen Drogenbesitzes und illegalen Waffentragens festgenommen; das gesamte Material wurde beschlagnahmt und der Fall der Staatsanwaltschaft Bozen übergeben.In Anbetracht des Vorfalls und der schwerwiegenden und spezifischen Vorstrafen hat Quästor Paolo Sartori angeordnet, den Vorfall der zuständigen Flüchtlingskommission zu melden, um die Aufhebung des Asylbewerber-Status des Mannes zu veranlassen, damit eine Ausweisungsverfügung gegen ihn erlassen werden kann.