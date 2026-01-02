Der Mann, der den Behörden bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt war, stand unter Beobachtung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Die Ordnungshüter verfolgten ihn von seiner Wohnung bis zu einem MeBo-Rastplatz. Dort begab sich der Verdächtige in die Toilettenanlage, wo er offenbar Kokain verstecken wollte, vermutlich zur Weitergabe an einen Kunden, wie die Carabinieri in einer Presseaussendung erklären.<BR \/><BR \/>Aufgrund seines auffälligen und hastigen Verhaltens griffen die Einsatzkräfte ein und überraschten ihn in einer Toilettenkabine.<h3>\r\n60 Gramm Kokain<\/h3>Dabei entdeckten sie 60 Gramm Kokain, aufgeteilt in zwölf Portionen, sowie etwa 450 Euro Bargeld. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Ordnungshüter zudem eine digitale Präzisionswaage mit Kokainrückständen.<BR \/><BR \/>Drogen, Bargeld und Waage wurden beschlagnahmt. Für den 20-Jährigen klickten die Handschellen.