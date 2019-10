Drogen in Vilpianer Bahnhofsbar: Lokal muss für 30 Tage schließen

In der Nacht auf Donnerstag führten die Carabinieri von Terlan im „Pub Six“ am Bahnhof von Vilpian eine Drogenrazzia durch. Eine Person hatte den Hinweis gegeben, dass in besagtem Lokal Kokain und Haschisch konsumiert werden.