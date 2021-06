Drogen statt Baustelle: Deutscher Arbeiter festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen im Kampf gegen den Drogenhandel stießen die Carabinieri im Pustertal kürzlich auf einen 56-Jährigen Bauarbeiter aus Deutschland. Der Mann wirkte lange Zeit unverdächtig, nach einer Wohnungsdurchsuchung klickten jedoch die Handschellen.In seiner Wohnung in St. Lorenzen entdeckten die Ordnungshüter rund 2,15 Kilogramm Marihuana und 7 Gramm Kokain. Zudem wurden 620 Euro Bargeld beschlagnahmt.Der mutmaßliche Dealer wurde nach seiner Festnahme in den Hausarrest überstellt. Die Drogen werden im Labor in Leifers analysiert.

