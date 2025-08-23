Die Kontrollen zielen insbesondere auf die Bekämpfung von Drogenhandel und Raubdelikten ab.<BR \/><BR \/>Am Mittwoch wurde auf dem Verdi-Platz ein senegalesischer Staatsbürger auf frischer Tat beim Verkauf von Haschisch erwischt. Der amtsbekannte Mann wurde festgenommen und angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Donnerstag nahmen die Beamten einen algerischen Staatsbürger fest, der in ein Auto in der Longron-Straße eingebrochen war. Das Diebesgut konnte sichergestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.<BR \/><BR \/>Am Freitag wurde schließlich eine Italienerin in der Nähe der Rombrücke festgenommen. Gegen die Frau lag ein Haftbefehl aufgrund von Drogendelikten vor.