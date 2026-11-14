Bei verstärkten Kontrollen in Bozen hat die Staatspolizei innerhalb von drei Tagen mehr als 500 Personen identifiziert und 80 Fahrzeuge überprüft. Insgesamt wurden 15 Personen wegen verschiedener Straftaten bei der Justiz angezeigt. Im Einsatz standen neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei mit Drogenspürhunden und Stadtpolizei. <BR \/><BR \/>Entlang der Eisackuferstraße auf der linken Flussseite stellten die Beamten 40,49 Gramm Haschisch, 2,47 Gramm Marihuana und 1,60 Gramm Ecstasy sicher. Die Drogen konnten vorerst keiner Person zugeordnet werden. Neun ausländische Staatsbürger wurden angezeigt, weil sie gegen ein gegen sie verhängtes Aufenthaltsverbot verstoßen hatten. Drei weitere Personen wurden wegen des Besitzes von Waffen oder gefährlichen Gegenständen angezeigt. <BR \/><BR \/>Einer von ihnen hatte zuvor mit seinem E-Bike einen Fußgängerbereich mit hoher Geschwindigkeit befahren und bei der anschließenden Kontrolle Widerstand geleistet. Dabei versuchte er, ein Päckchen mit mutmaßlichem Kokain wegzuwerfen.<BR \/><BR \/>Zudem wurden drei Männer wegen Diebstahls beziehungsweise versuchten Diebstahls angezeigt. Zwei marokkanische Staatsbürger im Alter von 36 und 19 Jahren waren in einem Supermarkt im Stadtzentrum beim Stehlen von Waren ertappt worden. Ein 26-Jähriger wurde wegen des versuchten Diebstahls von Kleidung in einem Einkaufszentrum in der Industriezone angezeigt.