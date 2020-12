Lana: Drogen und Waffen in Wohnung – Verdächtiger flüchtet mit Traktor

Als gegen 23 Uhr mehrere Anrufe von Anwohnern bei der Notrufstelle eingegangen waren, die sich über laute Geräusche, Schreie, Schläge und kaputte Fensterscheiben beklagten, machte sich ein Streifenwagen der Carabinieri auf den Weg zum Ort des Geschehens. Die Ordnungshüter hegten bereits die Vermutung, dass bei dem Vorfall Drogen im Spiel sein könnten.Beim Eintreffen der Carabinieri war der Wohnungsbesitzer in einem offensichtlich benommenen Zustand. Sobald er die Ordnungshüter erblickt hatte, ergriff er auch schon die Flucht. Er rannte durch das Zentrum von Lana, bis er schließlich mit dem Traktor seines Bruders davon raste und sich seine Spur zunächst komplett verlor. Sein Fahrverhalten stellte auch eine Gefahr für weitere Verkehrsteilnehmer dar, doch glücklicherweise war die Straße zu dieser nächtlichen Uhrzeit nicht stark befahren.Unterdessen machten die Einsatzkräfte in der Wohnung des Flüchtigen einen großen Fund. Bereits beim Eintreten in die Wohnung kam ihnen ein typisch beißender Marihuana-Geruch entgegen. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Carabinieri nicht nur mehr als 800 Gramm Marihuana, sondern ebenso etwa ein halbes Gramm Haschisch, 4 Cannabis-Pflanzen, eine elektrische Waage, ein handgefertigtes Gewächshaus, einen Filter, ein Heizsystem sowie 7 Behälter mit Dünger für den Drogenanbau. Darüber hinaus wurden mehrere Waffen entdeckt. So fanden die Ordnungshüter 2 Luftgewehre und eine Armbrust.Die gesamten Gegenstände und die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Verdächtigte tauchte am nächsten Tag wieder auf und wurde auf freiem Fuße aufgrund von Drogenanbau, Drogenbesitz und Waffenbesitz angezeigt.

