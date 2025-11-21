<BR \/>Gegen 22 Uhr war eine Polizeistreife in der Wolkensteinstraße unterwegs – einem Gebiet, das aufgrund wiederholter Hinweise von Anwohnern verstärkt kontrolliert wird. Die Beamten bemerkten laut Aussendung einen Mann mit auffälligem Verhalten. <BR \/><BR \/>Als sie ihn anhalten wollten, soll er ein kleines Päckchen zu Boden geworfen haben und geflüchtet sein. Nach einer langen Verfolgung konnten die Polizisten den Mann schließlich in der Kapuzinerstraße stoppen. Dabei soll er heftigen Widerstand geleistet und die Beamten mit Tritten und Schlägen attackiert haben. <h3>\r\nDrogen und über 200 Euro Bargeld gefunden<\/h3>Auch in der Quästur habe er sein aggressives Verhalten fortgesetzt und erneut versucht zu fliehen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Verpackungen mit Haschisch, Tabletten, ein Päckchen Kokain sowie über 200 Euro Bargeld.<BR \/><BR \/>Alles wurde beschlagnahmt. Der Tunesier wurde wegen Drogenhandel sowie Gewalt und Widerstand gegen die Staatsgewalt verhaftet. Aufgrund seiner zahlreichen Vorstrafen und seines irregulären Aufenthaltsstatus verfügte Quästor Ferrari anschließend die sofortige Ausweisung. <BR \/><BR \/>Ferrari betonte, dass konsequente Kontrollen in bestimmten Stadtbereichen weiterhin notwendig seien und erneut zu einem „deutlichen Erfolg im Kampf gegen den lokalen Drogenhandel“ geführt hätten.