Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle hielten die Carabinieri unlängst eine Frau an. Dabei fiel den Carabinieri ein ungewöhnlicher, intensiver Geruch auf.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens entdeckten die Ordnungshüter rund 100 Gramm Marihuana. <BR \/><BR \/>Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Frau stießen die Ordnungshüter auf insgesamt 2,66 Kilogramm Drogen, darunter 1,4 kg Marihuana, ein Kilo Methamphetamin („Crystal Meth“), sowie geringere Mengen an Haschisch, Kokain und Ecstasy. <BR \/><BR \/>Die Frau wurde festgenommen und ins Frauengefängnis nach Trient gebracht.