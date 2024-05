Bozen: Minderjährige in Schule beim Drogendealen erwischt

Im Büro des Direktors befragt

Laut Polizeiangaben habe ein 16-jähriger Schüler, der zu spät in den Unterricht erschien, beim Betreten der Klasse einem Klassenkameraden ein Säckchen zugesteckt. Der Lehrer ertappte ihn und ließ sich das Säckchen aushändigen. Als er den Schüler fragte, was sich im Säckchen befinde, antwortete dieser, dass es Haschisch sei.Der Lehrer meldete den Vorfall dem Direktor der Schule , der sofort die Polizei alarmierte. An der Schule hatten sich Eltern nämlich bereits mehrmals beschwert, dass es zu Drogendeals zwischen Minderjährigen komme.Als die Polizei eintraf, versammelten sich die Betroffenen im Büro des Direktors, um zu erfahren, was genau passiert war. Die Schüler wären niedergeschlagen gewesen, so die Polizei , hätten aber alles genau erklärt.Bereits einige Tage zuvor hätten sie sich für den Drogendeal während des Unterrichts verabredet. Der Verkäufer hätte sich angeboten, seinem Klassenkameraden guten Stoff zu besorgen.Nach der Befragung wurde das Säckchen mit dem Haschisch beschlagnahmt und der 16-jährige „Dealer“ beim Jugendgericht angezeigt. Der andere Schüler wurde dem Regierungskommissariat gemeldet.