Südtirol: „Tödliche Droge“ sichergestellt – Drogendealer geschnappt

Nachdem die Staatspolizei in Nals über ein Kilogramm Kokain beschlagnahmen konnte , wurden die Drogenkontrollen in der vergangenen Woche fortgesetzt.Am Ufer der Etsch nahe der Rombrücke in Bozen geriet dabei ein 26-Jähriger aus Nigeria, der erst vor kurzem aus Rom nach Südtirol gekommen war, in den Fokus der Ermittler. Bei einer Kontrolle fanden die Polizisten 10 Päcken Heroin mit einem Gesamtgewicht von rund 110 Gramm, die der Mann in seiner Kleidung versteckt hatte.Er wurde daraufhin festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht. Die Drogen wurden beschlagnahmt.Besonders auffällig war der hohe Reinheitsgrad des Heroins: Der Anteil an Wirkstoff habe laut Angaben der Quästur bei 22 Prozent gelegen. Normalerweise läge dieser Prozentsatz lediglich bei 5 Prozent. Für die Konsumenten des Heroins, hätte dieser Reinheitsgrad tödliche Folgen haben können.