<BR \/><BR \/>Bei intensiven Kontrollen in der Landeshauptstadt sind die Ordnungshüter gestern in der Eisackstraße auf zwei Jugendliche aufmerksam geworden, die mit einem Ausländer redeten. Anschließend habe der ausländische Mann schnell weggehen wollen, heißt es in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Die Polizisten beschlossen, den Ausländer aufzuhalten, weil sie vermuteten, dass er den beiden Jugendlichen Drogen verkauft haben könnte. <h3>\r\nZehn Gramm Haschisch und 70 Euro Bargeld <\/h3>\r\nBei der Personendurchsuchung entdeckten die Ermittler zehn Gramm Haschisch. Sie beschlagnahmten das Rauschgift sowie 70 Euro Bargeld, das der Verdächtige bei sich trug. Die Beamten vermuten, dass es sich dabei um den Ertrag aus dem Verkauf des Rauschmittels handeln könnte.<BR \/><BR \/>Der Verdächtige, ein 27-jähriger Gambier, wurde angezeigt – auch soll sein Schutzstatus als politischer Flüchtling aberkannt werden, damit er in Folge ausgewiesen werden kann. <h3>\r\nDrei Verpackungen mit 40 Gramm Drogen <\/h3>\r\nWenig später bemerkten die Beamten in der Nähe des Bozner Doms eine Gruppe von Personen, die um einen Mann herumstanden. Als sich die Polizisten dem Mann näherten, soll dieser drei Verpackungen weggeworfen haben. <BR \/><BR \/>Die Ordnungskräfte konnten die drei Verpackungen finden: Sie sollen laut Aussendung insgesamt 40 Gramm Haschisch enthalten haben. Beim Verdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen politischen Flüchtling aus Gambia, der wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wurde.<h3>\r\nIllegales Mitführen einer Waffe <\/h3>\r\nAuf einen bewaffneten Asylbewerber aus Tunesien stieß eine Streife bei einer weiteren Kontrolle in der Eisackstraße. Der laut Aussendung mehrfach vorbestrafte 35-Jährige soll ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von rund 15 Zentimeter bei sich getragen haben. Er wurde wegen Mitführen einer Waffe bzw. eines gefährlichen Gegenstandes angezeigt. <BR \/><BR \/>Wegen derselben Straftat angezeigt wurde auch ein 47-jähriger Nigerianer. Auf der Quireiner Wassermauer hatten ihn die Beamten mit einem Messer erwischt. <BR \/><h3>\r\nDiebstahl vereitelt, Alkolenker aus Verkehr gezogen <\/h3>\r\nIn der Nacht konnten die Polizisten schließlich einen Diebstahl vereiteln. Eine Streife beobachtete einen Mann beim Versuch, das Schloss eines Fahrrads aufzubrechen. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus wurde ein 22-jähriger Marokkaner wegen der Missachtung eines Aufenthaltsverbots sowie ein Italiener wegen Beleidigung von Amtspersonen angezeigt. <BR \/><BR \/>Auch im Verkehr kontrollierten die Polizisten die Einhaltung der Regeln: Ein Peruaner wurde wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt.